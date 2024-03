Der SV Laudenbach spielt am Sonntag nur für Matthias "Bärle" Bär

Am Sonntag, 3. März, starten auch die beiden Fußball-B-Klassisten SV Laudenbach und Fortuna Heddesheim III in die zweite Saisonhälfte. Doch der sportliche Wettkampf und vor allem der Derbycharakter spielen ab 15 Uhr auf dem Laudenbacher Sportplatz nur eine untergeordnete Rolle. „Wir werden diesen Nachmittag komplett unserem Mitspieler Matthias Bär widmen, der am 9. Februar völlig unerwartet und für uns alle überraschend gestorben ist“, kündigt SVL-Pressewart Yannick Wunder an.