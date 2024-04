Der SV Rippenweier stößt den Bock nicht um

Der SV Rippenweier verlor trotz perfekter äußerer Umstände das Derby der Fußball-B-Klasse gegen den TuS 02 Weinheim mit 1:2 und ist nun nur noch einen Punkt vor den Weinheimer. Das sitzt, denn damit hatte der SVR nicht gerechnet, wollte seine Negativserie endlich beenden.

Bei perfektem Fußballwetter und einem gut gefüllten Sportplatz am Sonntagnachmittag in Rippenweier, war der TuS über 90 Minuten die bessere Mannschaft und entschied das B-Klassen-Derby verdient für sich. Für Rippenweier war es die vierte Niederlage hintereinander, wohingegen der TuS nach zuletzt vier Spielen ohne Sieg wieder einen Dreier einfährt. „Wir konnten die guten äußeren Bedingungen heute nicht nutzen, der TuS war die bessere Mannschaft, das muss man einfach so anerkennen“, resümierte Teamsprecher Dennis Bickel das Derby.

Schock nach sieben Minuten

Der Gast erwischte direkt den besseren Start und ging nach sieben Minuten durch Berdan Ayarig in Führung. Ausgangspunkt war ein langer Abschlag von TuS-Keeper Georgie Gorgiev, den Ayarig gut mitnahm und souverän verwandelte. Bis zur Halbzeit passierte nicht viel, der TuS dominierte das Spielgeschehen – ohne dabei große Chancen aufs 0:2 zu haben.

Das änderte sich in der 49. Minute, als Dogan Özel einen direkten Freistoß aus gut 20 Metern zum 0:2 für den TuS verwandelte. Nach dem Gegentor wurde das gastgebende Team von Patrick Streb endlich besser, ließ aber noch die nötige Zielstrebigkeit vermissen. In der 90. Minute verwertete der gerade einmal eine Minute zuvor eingewechselte Dominik Boldt einen Steilpass eiskalt zum 1:2.

Der Anschlusstreffer deutete sich über den Verlauf der zweiten Halbzeit zwar an, kam dann aber ein wenig zu spät. In der Nachspielzeit passierte nichts mehr und es blieb beim 1:2 für den TuS Einheit Weinheim. Die Weinheimer fahren so verdientermaßen den fünften Saisonsieg ein und klettern einen Tabellenplatz nach oben.

TuS 02 Weinheim: Gorgiev; Sindilaru, Kilic (71. Sari), Rexhepi, Proyer, Benitez, Abu-Jardeh, Ayarig, Hitzwebel, Yasar (26. Özel), Frohn.

SV Rippenweier: Croseck; Gang, Grieb, Schmitt, Stock, Dörsam, Walla, Weigold, Kawohl (46. D. Bickel), Qaisi, C. Bickel (46. Antona).

Fair-Play-Geste von Heddesheim

Wenn die Nachbarn Ladenburg und Heddesheim aufeinandertreffen, dann ist meist Feuer im Spiel. Beim Aufeinandertreffen der Fußball-B-Klassisten FV 03 Ladenburg II und FV Fortuna Heddesheim III sahen die Zuschauer nicht nur jede Menge Tore, sondern auch eine schöne Fair-Play Geste.

Den besseren Start erwischte Heddesheim. Die Gastgeber lagen beim 4:4 (3:2) durch Tore von Luca Beaver (8.)und Hicham Boulmane (18.) früh mit 0:2 hinten. Doch Dirk Knobloch sorgte in der 34. Minute und in der 37. Minute mit einem Doppelschlag für den schnellen Ausgleich. Kurz vor der Halbzeit brachte Boulmane seine Ladenburger aber wieder in Front (42.).

In der zweiten Halbzeit erhöhte Jochen Maaß sogar auf 4:2 (60.). Kurz vor Schluss der Partie fiel das 4:3 durch Hutzl (83.). In der 87. Minute gab es eine Gelb-Rote Karte für Ladenburg, doch Heddesheims Trainer Damir Podgorac wies den Schiedsrichter darauf hin, dass dieser noch keine Gelbe Karte gesehen hatte und der gegnerische Spieler durfte auf dem Platz bleiben. Belohnt wurde die Fortuna dafür mit einem weiteren Treffer: Den Schlusspunkt des Derbys setzte Kai Klemm mit dem 4:4 für Heddesheim (90.).

FV Fortuna Heddesheim III: Podgorac; K. Mildenberger (30. Fischer), Hutzl, Klemm, Stöhr, Amoo (26. Knobloch, N. Mildenberger, Akpinar (90. Franielczyk) , Böhler, Hoti, Mendel.

FVL verliert im Topspiel klar

Im B-Klassen-Topduell Erster gegen Zweiter gingen die Gäste aus Sandhofen durch Steffen Uhrig in Führung. Nur drei Minuten später traf Frieder Pfefferle aber zum 1:1. Was danach beim FV Leutershausen II geschah, konnte keiner so richtig erklären. Kurz vor der Halbzeit erzielte Luke Campbell das 1:2 für den Spitzenreiter.

In der zweiten Halbzeit ging es genauso weiter. Der FV Leutershausen II hatte die Chancen und Sandhofen machte die Tore. Patrick Weber (75.) und Marcel Heinz (78.) machten den Deckel für Sandhofen drauf. „Sandhofen wusste bestimmt auch nicht, wie sie hier gewinnen konnten. Wir haben verdient verloren“, sagte Marcel Fischer vom FV Leutershausen II nach dem Spiel. Der Tabellendritte SV Sandhofen hat jetzt zum FVL aufgeschlossen. slo/ts