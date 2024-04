Der SV Waldhof schwitzt für den Ligaverbleib

Der Sommer schaut mal kurz vorbei. Wenn der SV Waldhof am Samstag (16.30 Uhr) gegen die SpVgg Unterhaching den nächsten Sieg für den Klassenerhalt einfahren will, sind ungewöhnlich hohe Temperaturen für Anfang April vorhergesagt. Die Prognosen gehen von bis zu 30 Grad im Carl-Benz-Stadion aus, und unten auf dem Rasen fühlt sich das an solchen Tagen gerne noch einmal ein bisschen wärmer an. Schwitzen für die Rettung.