Ganz entscheidend waren gleich die zwei Eingangsdoppel. Sowohl Takahashi/Jeger als auch Wan/Klee fuhren deutliche Siege ein und brachten ihr Team mit 2:0 in Front. Bei den Gästen spielten im vorderen Paarkreuz mit Gotsch und Anett Kaufmann zwei überragende Spielerinnen, was für Bruna Takahashi und Yuan Wan jeweils 1:3-Niederlagen brachte. Daher stand es nun 2:2 und nun war Mateja Jeger gegen die Schwester von Anett, Alexandra Kaufmann an der Reihe und hatte bei ihrem klaren 3:0-Erfolg überhaupt keine Probleme. Am Nebentisch spielte Sophia Klee einen Tick besser als ihre japanische Gegnerin Yoshida und brachte den TTC 46 damit mit 4:2 in Führung.