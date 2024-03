Der TTC 46 ist gegen den Deutschen Meister nicht cool genug

Es hat sich herumgesprochen: Weinheim gehört zu den Top-Adressen im Tischtennis. Die Frauen des TTC 46 Weinheim haben bereits in der vergangenen Saison mit dem Gewinn des Deutschen Vizetitels für Euphorie an der Bergstraße gesorgt. Und auch gestern kamen zum Topspiel der 1. Bundesliga wieder über 300 Zuschauer in die Sporthalle des Werner-Heisenberg-Gymnasiums. Insgeheim hatten sie auf eine weitere Überraschung gegen den amtierenden Deutschen Meister ttc berlin eastside gehofft. Doch beim vom Ergebnis her deutlichen, dem Spielverlauf nach aber engeren 1:6 fehlten den Gastgeberinnen gestern etwas Glück und letztlich auch ein paar Nerven.