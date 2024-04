Der TTC 46 Weinheim will ins DM-Halbfinale

Zum letzten Spiel der Rückrunde empfangen die Damen des TTC 46 Weinheim am Sonntag zur gewohnten Zeit um 14 Uhr die TTG Bingen/Münster-Sarmsheim. Aber der eigentliche Saisonabschluss steht bekanntlich noch bevor: Der Kampf um den Titel wird in den Play-offs entschieden, die erst im Juni mit Halbfinale und Finale über die Bühne gehen können.

Als Teilnehmer der Play-offs steht das Team des TTC 46 schon fest, ob es allerdings einer der beiden ersten Plätze in der Tabelle sein wird, entscheidet sich noch in den letzten Begegnungen am kommenden Wochenende. Die Weinheimerinnen führen nach wie vor die Tabelle an, haben allerdings neun Minuspunkte, Berlin nur sieben.

Berlin muss dreimal ran

Die Berliner müssen noch dreimal ran von Freitag bis Sonntag, in Kolbermoor, gegen Jena und in Dachau. Hinter dem Spitzenduo lauert der TSV Langstadt, der mit elf Minuspunkten bei einer Niederlage des TTC 46 die Bergsträßer noch überflügeln könnte, wenn sie hoch gewinnen und der TTC 46 hoch verlieren würde. Aber all diesen Spekulationen will das Quintett des TTC 46 den Boden entziehen: Mit einem Sieg oder einem Unentschieden wird das Viertelfinale vermieden.

Weinheim will nicht rechnen müssen