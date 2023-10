Der TTC 46 will endlich den ersten Bundesligasieg

Gute Aussichten: Das Team des TTC 46 Weinheim wird am Sonntag wohl erstmals in bester Besetzung an die Platten gehen können. Bruna Takahashi, die die beiden ersten Saisonspiele mit einer Schulterverletzung auslassen musste, hat sich zurückgemeldet. Und wie wichtig die Spitzenspielerin für den Mannschaftserfolg ist, ist unbestritten.