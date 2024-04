Der TTV Leutershausen hat den Matchball zur Meisterschaft

Der TTV Leutershausen steht kurz vor einer historischen Saison und hofft am Samstag ab 15 Uhr auf viele Zuschauer, um das wahr werden zu lassen. Schon in den 90er-Jahren schaffte der kleine Tischtennisverein aus Hirschberg einen dreifachen Aufstieg. Damals wurde allerdings lediglich eine Mannschaft der Heisemer auch Meister ihrer Klasse. In diesem Jahr sieht es anders aus, denn: Die zweite Mannschaft des TTV steht bereits als Meister der Kreisklasse A fest, die dritte Mannschaft hat es in den verbleibenden drei Spielen selbst in der Hand, ist allerdings schon aufgestiegen. An diesem Samstag kann die erste Mannschaft im Heimspiel gegen den Tabellenletzten aus Sandhofen zudem die zweite Heisemer Meisterschaft der Saison fix machen – und gleichzeitig den vierten Aufstieg in Folge.

Alles begann in der A-Klasse

Die Reise, die für das vordere Paarkreuz Christian Förster und Tobias Becker 2020 mit dem Aufstieg aus der Kreisklasse A in die Kreisliga begann, könnte mit dem Aufstieg in die Verbandsklasse ein neues Highlight finden. Doch dazu müssen die Tischtennisspieler des TTV noch einen hohen Sieg raushauen. Gegen die bereits als Absteiger feststehenden Sandhofener, die in der Vorsaison noch mit dem TTV aufgestiegen sind, müssen die Heisemer in eigener Halle mindestens 9:4 gewinnen.

Da der Tabellenzweite noch drei Spiele hat, der TTV im letzten Spiel auch noch das Topspiel auswärts bestreitet, wäre erst dann der nötige Vorsprung vorhanden: Zwei Punkte und Spielverhältnis von +88. Selbst im Worst-Case-Szenario von drei Ladenburger 9:0-Siegen (gegen Käfertal, Leutershausen sowie Mühlhausen) wäre der TTV dann nicht mehr von Platz eins zu verdrängen.

Klaren Hinspielerfolg wiederholen

Die Favoritenrolle liegt bei den Gastgebern, aber reicht es auch für das entsprechende Ergebnis? „Wir haben das Hinspiel dort bereits 9:2 gewonnen und bislang eine sehr konstante Saison gespielt“, erklärt TTV-Spitzenspieler Christian Förster die Ausgangslage und Doppelpartner Tobias Becker fügt an: „Wir haben in den vergangenen Wochen als Mannschaft gezeigt, dass wir da sind, wenn es zählt. Wir wollen im Heimspiel den Aufstieg feiern.“

Förster: "Vorbeischauen lohnt sich"