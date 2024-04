Der TV Hemsbach II ist Meister und hat viele Gründe zum Feiern

Wenige Stunden vor dem Nachbarschaftsduell in der Handball-Landesliga hatte der TV Hemsbach II nach dem „kleinen Derby“ gegen die zweite Vertretung der TG Laudenbach allen Grund zum Jubeln. Durch den ungefährdeten 30:21-(17:10)-Erfolg sicherte sich das Team von Trainer Christian Bähr bereits vor dem Saisonfinale am 4. Mai gegen Schlusslicht TV Brühl II die Meisterschaft in der Staffel 1 der 3. Bezirksliga.