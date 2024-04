Der TVG Großsachsen sichert den Oberligaverbleib

Der TVG Großsachsen hat mit einer Topleistung den sicheren Klassenerhalt eingetütet und direkt wieder die Tabellenführung in der Nichtabstiegsrunde übernommen. Der Sieg beim bisherigen Spitzenteam des TV Willstätt ist umso höher anzurechnen – fielen doch mit Jonas Schneider und Hannes Weindl zwei immens wichtige Spieler verletzt aus. Das hinderte den Rest der Großsachsener Mannschaft aber nicht daran, den bisher ungeschlagenen TV Willstätt in deren Halle zu bezwingen. Das 33:31 (17:13) wurde dann auch entsprechend gefeiert. „Wir haben den Gameplan überragend umgesetzt. Hut ab vor dieser Disziplin und diesem Einsatz“, war TVG-Trainer Stefan Pohl nach dem Schlusspfiff voll des Lobes.

Florian König führt Regie

Großsachsen übernahm von Beginn an das Kommando. Florian König führte auf der Mitte klug Regie und setzte seiner Nebenleute perfekt ein. So war es kein Wunder, dass die Gäste beim 7:11 (18.) erstmals vier Treffer in Front lagen. Dank einer starken Defensive und Leon Hoblaj im Gehäuse der Saasemer konnte der Vorsprung bis zum Halbzeitpfiff (13:17) verteidigt werden.