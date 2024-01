Der TVG schafft das Unmögliche

Die 51. Minute war in der Sachsenhalle angebrochen und auf der Tribüne herrschte fast gespenstische Stille. 21:25 lag der TVG Großsachsen gegen den direkten Konkurrenten um den rettenden vierten Tabellenplatz, die HSG Ostfildern, zurück. Was dann geschah, riss die 400 Zuschauer dann aber doch noch von den Sitzen. Der Handball-Wahnsinn fand ein Happy-End!

Jedes Spiel ein K.o.-Spiel

Die Zuschauer verließen die Sachsenhalle nach einem nervenaufreibenden Spiel am Ende also doch noch glücklich, hatten sie ihre Mannschaft doch als entscheidender Faktor zum Sieg gepeitscht. Der TVG hat das Erreichen der Aufstiegsrunde somit weiter selbst in der Hand. Drei Spiele stehen für die Saasemer noch an. Am Samstag beim derzeitigen Dritten HC Neuenbürg 2000 schon das nächste Endspiel. Bis dahin hofft TVG-Trainer Stefan Pohl wieder auf den Einsatz seiner Rechtsaußen. Simon Spilger plagen muskuläre Probleme, Dominic Seganfreddo meldete sich kurzfristig krank. Rechtshänder Yannick Reidenbach, eigentlich auf links zuhause, sprang bestens in die Bresche.