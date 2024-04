„Ich habe den Jungs gesagt, sie sollen sich melden, wenn sie mal eine Pause brauchen. Aber alle hatten so viel Spaß, dass keiner raus wollte.“ Stefan Pohl, Trainer des TVG Großsachsen, durfte sich am Samstagabend freuen. Seine Mannschaft hatte in der Nichtabstiegsrunde der Handball-Oberliga gerade die SG H2Ku Herrenberg aus der Sachsenhalle gefegt. Das 44:32 (22:16) leuchte nach einem Torfestival auf der Anzeigetafel. Der TVG bestätigte damit seinen Spitzenplatz zusammen mit dem TSV Blaustein, Herrenberg wird den Gang eine Klasse tiefer angehen müssen.