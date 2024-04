Der Weinheimer Altstadtlauf ist Kult

Der Frühling hat Einzug gehalten und die Laufsport-Veranstaltungen in der Region und vor allem an der Bergstraße nehmen in der Vorbereitung an Fahrt auf. Nach dem Start der seit dem Jahr 2000 bestehenden Laufserie um den Weinheimer Nachrichten Bergstraßen-Cup in Schriesheim folgt am 20. April der zweite Lauf der Serie, der Altstadtlauf in Hemsbach. Und auch der Weinheimer Altstadtlauf am 5. Mai steht längst in den Startlöchern.