Die A-Jugend der S3L will in die Regionalliga

Qualifikationsturniere starten

Die Meister in den Jugendligen sind größtenteils schon gekürt. Aktuell befinden sich die Teams in der Zusammenführung und intensiven Vorbereitung für die Qualifikationsturniere, die ab morgen durchgeführt werden. Dabei wird die S3L auch zweimal Ausrichter sein, sowohl für die A-Jugend als auch für die C-Jugend. Für die A- und B-Jugend (Regionalliga) sowie die C-Jugend (Oberliga) wurden die höchsten Spielklassen in Baden-Württemberg gemeldet. In der D-Jugend möchte man sich für die in dieser Altersklasse höchste Liga (Landesliga) qualifizieren, in der E-Jugend wurde ebenfalls eine Mannschaft für die höchste Liga (Bezirksoberliga) gemeldet. Darüber hinaus nehmen weitere Mannschaften an den Qualifikationsturnieren teil, die ihrer jeweiligen Leistungsstärke gerecht werden sollen.