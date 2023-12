Die BG Viernheim/Weinheim will auch das Topspiel gewinnen

Mit breiter Brust und einer gehörigen Portion Optimismus gehen die Basketballer der BG Viernheim/Weinheim in das Spitzenspiel der Oberliga Baden. Am Samstag empfangen sie als Tabellenführer um 19 Uhr in der Weinheimer TSG-Halle den TV Heidelberg und wollen mit einem Sieg gegen den Tabellenzweiten einen großen Schritt in Richtung Regionalligaaufstieg unternehmen.

BG will Herbstmeister werden

Die Heidelberger sind eigentlich eine klassische Fahrstuhlmannschaft, die jahrelang zwischen Landes- und Oberliga hin und her gependelt ist. Doch in dieser Saison hat sich der Aufsteiger von Beginn an als Spitzenteam in der Oberliga etabliert und weist nach zehn Spieltagen nur eine Niederlage mehr auf als die Sharks. Mit einem Sieg am Samstag könnte sich die BG die Herbstmeisterschaft sichern und den Vorsprung auf vier Punkte ausbauen, was in der momentanen Ligasituation schon einer kleinen Vorentscheidung gleichkäme.

Die Mischung stimmt

Hierzu setzt Coach Robin Zimmermann wieder auf seine bewährte Mischung aus hungrigen und talentierten jungen Spielern und erfahrenen Kräften, die dem Team die nötige Stabilität auch in schwierigeren Spielsituationen verleihen. „Wir sind in der glücklichen Situation, dass fast die Hälfte der Mannschaft aus Spielern der Jahrgänge 2003 bis 2006 besteht, die teils schon seit der U10 zusammenspielen und bestens harmonieren. Die Erfahrungen, die sie unter anderem in der Jugendbundesliga mit unserem Projekt Rhein Neckar Metropolitans gewinnen konnten, setzen sie jetzt bereits im Seniorenbereich ein und liefern wichtige Impulse für die Mannschaft“, unterstreicht Abteilungsleiter Oliver Kümmerle die Wichtigkeit der langjährigen Jugendarbeit für den momentanen Erfolg.

Integration der Nachwuchsspieler

So ist zum Beispiel der erst 18-jährige Julius Hoffmann in dieser Saison der Top-Scorer der Sharks und hat bereits eine wichtige Führungsrolle in der Mannschaft inne. Am Samstag wird es auf ihn und seine Teamkollegen ankommen, wenn im Derby die Weichen auf Sieg gestellt werden sollen. „Die Basis des Erfolgs ist immer unsere starke Defense-Arbeit“, stellt Coach Robin Zimmermann fest.