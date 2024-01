Die langen Jungs der BG Viernheim/Weinheim wollen hoch hinaus

Wenn die Sharks der BG Viernheim/Weinheim heute (18 Uhr gegen den TV Staufen, TSG-Halle) wieder zubeißen, sind 14 von 22 Spielen in der Basketball-Oberliga absolviert. Die Basketballgemeinschaft führt die Tabelle an. Zwei Punkte steht die Mannschaft von Trainer Robin Zimmermann vor dem Heidelberger TV und dem USC Heidelberg – mit dem stärksten Angriff der Liga und einer der besten Abwehrreihen obendrein. Der Aufstieg in die Regionalliga, wo die Weinheimer unter ihrem damaligen Trainer Nicolai Coputerco 2015/16 schon einmal spielten, scheint näher als je zuvor.