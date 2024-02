Die Luft für den SV Waldhof wird immer dünner

Bei vorfrühlingshaften 15 Grad eröffneten die Freiburger am letzten Februar-Sonntag schon einmal die Biergartensaison 2024. Die Cafés entlang der idyllischen Dreisam waren gut besucht, während im alten Bundesliga-Stadion ein paar Kilometer flussaufwärts der SV Waldhof am Abend beim Tabellenletzten SC Freiburg II ums Überleben in der 3. Liga kämpfte. Im richtungsweisenden ersten von zwölf „Endspielen“ um den Klassenerhalt standen die Kurpfälzer trotz einer guten Auswärtsleistung erneut mit leeren Händen da: Durch die unglückliche und enorm bittere 0:1 (0:1)-Niederlage im Kellerduell beträgt der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz nach dem 27. Spieltag schon vier Punkte.