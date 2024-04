Die Personalthematik bleibt bei der TSG 1862/09 brisant

Marcel Abele weiß sehr wohl, was er mit seiner Bekanntgabe in der kommenden Saison zum VfR Mannheim zu wechseln, angerichtet hat. „Es würde sicher einiges ruhiger laufen, wenn alles beim Alten geblieben wäre. So wird die Personalthematik weiter im Mittelpunkt stehen, bis auch der letzte für sich geklärt hat, ob er in Weinheim bleibt oder sich umorientiert.“