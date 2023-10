Die Realität des SV Waldhof: Abstiegskampf

Die riesige Mixed Zone in den Katakomben der Schüco Arena erinnerte daran, dass Arminia Bielefeld vor nicht allzu langer Zeit noch in anderen Sphären unterwegs war. Beim innerhalb von zwei Jahren aus der Bundesliga in die 3. Liga abgestürzten ostwestfälischen Traditionsverein hatte der SV Waldhof beim 1:3 (1:0) am Samstag eine überaus schmerzhafte Niederlage einstecken müssen. Ein Wirkungstreffer, der die Mannheimer in der Tabelle auf den 16. Rang abrutschen ließ. Der Abgrund mit den vier Abstiegsplätzen lauert direkt dahinter.