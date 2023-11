Die Ringer-Ligen gehen in den Schlussspurt

Die Entscheidungen bei den Ringern reifen so langsam: In der 2. Bundesliga wird der SV Germania Weingarten sich vom „Kellerkind“ SRC Viernheim nicht aufhalten lassen und in der heimischen Mineralix-Arena ähnlich wie im Vorkampf (22:7) einen klaren Sieg landen.

Dahinter gibt es noch erbitterte Kämpfe. So will die RG Kurpfälzer Löwen nach drei Niederlagen in Folge und dem Rückfall vom zweiten auf den vierten Rang wieder in die Erfolgsspur zurück. Da kommt die RKG Reilingen/Hockenheim zur Rehabilitierung zum richtigen Zeitpunkt in die KSV-Halle nach Schriesheim. Am Samstag soll wieder Trainer Hossein Alizadeh ebenso zur Verfügung stehen wie Punktegarant Maxim Fricatel. Herbert Maier vom ASV Ladenburg hofft jedenfalls auf einen Sieg der Löwen, der Rückstand auf Platz zwei beträgt schließlich nur zwei Punkte.

Nicht aus dem Tabellenkeller werden der SRC Viernheim wie auch der SV Hallbergmoos herauskommen, denn bei den Bayern sind für die gesamte Saison vier Leistungsträger ausgefallen, für die man keinen Ersatz hat. Wie der frühere Hallbergmooser Leistungsträger Sepp Fritz erklärte, „sind wir dadurch zum Abstieg verurteilt“.

Für den einzigen nordbadischen Regionalligisten KSV Ketsch lief es nach dem Aufstieg trotz zahlreicher Neuzugänge nicht nach Erwarten, der Abstand zur Spitze ist zu groß, um in den Titelkampf eingreifen zu können. Doch gegen die WKG Weitenau-Wieslet, die man schon im Vorkampf mit 21:11 bezwungen hat, sollte am Samstag ein Heimsieg gelingen.

Nieder-Liebersbach zuhause

In der Oberliga führt die SVG Nieder-Liebersbach mit vier Punkten vor der Reserve des SVG Weingarten die Tabelle an und sollte sich am Samstag gegen den ASV Bruchsal keine Blöße geben. Hinter der SVG kann es im Duell des AC Ziegelhausen gegen Weingarten II noch um Rang zwei gehen. Um einen Mittelfeldplatz kämpft die KG Laudenbach/Sulzbach beim KSC „Olympia“ Graben-Neudorf und gegen den Abstieg streiten sich die Reserve der RG Kurpfälzer Löwen gegen den punktgleichen KSV Östringen.

Hemsbach gegen Schlusslicht