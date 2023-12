Die Saasemer C-Jugend fährt zum größten Handballturnier der Welt

Ihre weiße Weste in der Handball-Landesliga verteidigten die C-Jugend-Handballer der HG Saase auch gegen das noch punktlose Schlusslicht ASG Bammental/Neckargemünd/Schwarzbachtal beim 47:16 (22:6) souverän. Mit seinem Debüt bei der C1 wurde Moritz Beck zum 21. Spieler, der bislang für die C1 auflief. Die Abwehr entwickelt sich immer mehr zum Prunkstück. Simon Kroll, der zuletzt als Trainingsgast bei den Herren BWOL-Luft schnuppern durfte, lenkte souverän das Saasemer Angriffsspiel, in dem auch Nicolas Gast sein Debüt auf der Mitte gab Mitte und Allzweckwaffe Lucas Rausch sein Können auch als Kreisläufer zeigen. Moritz Beck krönte seinen starken Auftritt mit sechs Treffern.

Erst im Februar geht es in der Landesliga mit dem Spitzenspiel beim Tabellenzweiten aus Edingen/Friedrichsfeld/Seckenheim weiter. Davor bricht die Mannschaft jedoch am zweiten Weihnachtsfeiertag nach Lund in Schweden auf, um dort am größten Jugendhandballturnier der Welt teilzunehmen. Auch THW Kiel und die Rhein-Neckar Löwen werden dort am Start sein.