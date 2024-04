Die SG Heddesheim scheitert an der Hardheimer Wand

Bei 1000 Zuschauern war Schluss: Gern hätten noch mehr Fans das Handballfest in der Badenliga gesehen. Aber die Walter-Hohmann-Sporthalle in Hardheim war so schon überfüllt. Einlassstopp, die Zuschauer in Fünfer-Reihen am Spielfeldrand beim Spiel Erster gegen Zweiten. Am drittletzten Spieltag empfing der TV Hardheim den punktgleichen Tabellenzweiten SG Heddesheim. Es war die entscheidende Partie um die Nordbadische Meisterschaft und das Ticket zu den Aufstiegsspielen gegen den Württembergischen Meister HSG Albstadt. Und am Ende konnte es nur einen Sieger geben.