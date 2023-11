Die SGL hat am Bodensee nichts zu verlieren

Erhobenen Hauptes aber mit wenig Waffen im Gepäck fahren die Drittliga-Handballer der SG Leutershausen am Samstag an den Bodensee. Noch immer sind viele Spieler von Erkältung und Grippe geschwächt. „Es ist wie verhext“, seufzt SGL-Coach Thorsten Schmid, „erst war die eine Hälfte krank, jetzt ist die zweite Hälfte dran.“ Alles andere als gute Voraussetzungen für die Partie bei Zweitliga-Absteiger und Spitzenreiter HSG Konstanz.

Schmid hofft, dass wenigstens zum Abschlusstraining am Freitag alle wieder einigermaßen trainieren können. Aber ein gewisser Trainingsrückstand bleibt und einige sind noch immer körperlich deutlich geschwächt. Das ist umso bedauerlicher, da jetzt in der Vorrunde in der 3. Liga Staffel die schwierigsten Gegner warten. Das sind natürlich vor allem Konstanz und Pforzheim, aber auch Fürstenfeldbruck. Dabei hat sich die SGL bisher gut behauptet und kann sich mit dem vierten Tabellenplatz sehen lassen.

„Unser Ziel war und ist es, im oberen Drittel entspannt mitzuspielen, und das haben wir bisher gut erreicht“, so Thorsten Schmid. „Wir haben nichts zu verlieren, am Samstag spielen wir gegen die beste Mannschaft der Liga. Für mich sind das die absoluten Favoriten, wenn es um den Aufstieg geht.“ Konstanz sei ein Topteam, extrem stark in der Offensive. Ein dickes Brett, selbst wenn bei der SGL alle fit wären.