Die SGL will den Boden bereiten

Die SG Leutershausen muss am Samstag ab 18.30 Uhr beim HC Erlangen II ran. Noch keine zwei Wochen ist es her, dass die SGL in eigener Halle ein hektisches Spiel gegen Erlangen II mit 34:28 gewinnen konnte. Die kurze Pause zwischen den beiden Aufeinandertreffen, in der die SGL zwischenzeitlich gegen München einen 31:30-Sieg holte, hat Vor- und Nachteile. „In der kurzen Zeit sind uns die Aktionen, in denen wir nicht so glücklich agiert haben, noch besonders gut im Kopf“, erklärt SGL-Trainer Thorsten Schmid. „So können wir auf das ein oder andere Thema noch mal eingehen.“ Dasselbe gilt jedoch auch für die Heimmannschaft am Osterwochenende. Hinzu kommt, dass Erlangen einen breiten Kader hat. „Taktisch ist die Vorbereitung machbar, aber auf die einzelnen Spieler kann man sich nicht zu 100 Prozent vorbereiten, weil die Frage ist, wer Erlangen zur Verfügung steht.“