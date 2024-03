Die SGL zieht ihr Ding durch

Den Grundstein legte die SGL in der ersten Halbzeit. „Wir haben sehr gut in der Abwehr gestanden und es geschafft, dem Gegner das Tempospiel zu nehmen“, sagte Trainer Thorsten Schmid. Auch die sonst so starken Horkheimer Individualisten Nick Fröhlich (4/3) und Louis Mönch (3/1) kamen vor 520 Zuschauern in der Heinrich-Beck-Halle nicht zum Zug. Nur zehn Gegentore in der ersten Hälfte gegen eine offensivstarke Mannschaft wie Horkheim, können sich sehen lassen und sprechen für eine starke Abwehrleistung der Heisemer. „Das hat dazu geführt, dass wir auch im Angriff das eine oder andere leichte Tor erzielen konnten.“ Ein Schlüssel für die Acht-Tore-Führung zur Halbzeit.