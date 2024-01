Es gab unter der Woche einiges aufzuarbeiten bei der BG Viernheim/Weinheim und am Samstag stand Wiedergutmachung auf dem Programm. Zu Gast war der TV Staufen, der dann schnell zu spüren bekam, wie ernst es dem Team von Coach Robin Zimmerermann war, die schwache Wurfausbeute aus dem letzten Spiel vergessen zu machen. So ein erstes Viertel hatte man in der Weinheimer TSG-Halle von der eigenen Mannschaft selten gesehen.

Foto: Katrin Oeldorf BG-Coach Robin Zimmermann war zuletzt unzufrieden, am Samstag sah er eine gute Reaktion seiner Sharks.

Die BG legte los wie die Feuerwehr, bereits nach fünf Minuten hatten sie so viele Dreier getroffen wie in Heidelberg im ganzen Spiel (15:9, 6. Minute). Und es sollte so weitergehen. Mit jedem erfolgreichen Wurf kam das Selbstvertrauen immer mehr zurück, sage und schreibe 41 Punkte erzielten die Sharks im ersten Viertel (41:24, 10.) – in der Vorwoche noch 56 im ganzen Spiel. Der beruhigende 17-Punkte-Vorsprung wurde bis zur Halbzeit gehalten, 13 erfolgreich Dreier waren es da bereits, von sieben verschiedenen Akteuren (60:43).

Immer eine Antwort

Nach der Pause hielt man die Gäste, die mit David Seifert und Tobias Nägele zwei Top-Scorer der gesamten Basketball-Oberliga in ihren Reihen hatten, weiter auf Distanz. Zwar konnten die beiden Staufener auch gegen die BG ordentlich punkten, aber die Gastgeber konnten sich heute darauf verlassen, immer eine Antwort parat zu haben (82:65, 30.).

Im Schlussviertel schwanden dann bei den Gästen mehr und mehr die Kräfte, es gab für die BG immer mehr offene Würfe, die an diesem Abend auch reihenweise getroffen wurden. Gegen die müder werdenden Gäste gelangen in der Verteidigung mehr Ballgewinne, die zu schnellen Korberfolgen führten. Am Ende waren es dann nochmals drei Dreier in Folge, die das Ergebnis dreistellig werden ließen, und die Zuschauer konnten einen souveränen 108:78-Erfolg der BG bejubeln.

Stachel sitzt noch tief

„Heute fielen gefühlt alle Würfe, die wir letzte Woche nicht getroffen haben – da hätte mir einer von den 21, die wir heute getroffen haben, gereicht“, haderte Zimmermann noch mit der Derbyniederlage der Vorwoche. Später am Abend dürfte aber auch dieser Ärger verraucht sein, als die Nachricht aus Karlsruhe kam, wo der USC Heidelberg III überraschend beim EK Karlsruhe II verlor. So machte die BG dieses Wochenende einen weiteren großen Schritt in Richtung Aufstieg. jr