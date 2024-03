Die Sharks der BG Viernheim/Weinheim sind Meister

Die Sharks der BG Viernheim/Weinheim haben am Sonntag den ersten Matchball direkt verwandelt und sich durch einen ungefährdeten 91:47-Sieg gegen den TV Bad Säckingen in der Weinheimer TSG-Halle die Meisterschaft in der Basketball-Oberliga und den damit verbundenen Aufstieg in die Regionalliga gesichert. Nur im ersten Viertel konnten die Gäste mithalten, dann aber drehten die Sharks auf.