Nicht nur die ersten Basketball-Herren der BG Viernheim/Weinheim gehen als Herbstmeister ins neue Jahr und empfangen zum Rückrundenstart am Sonntag um 16.30 Uhr den TSV Ettlingen in der Weinheimer TSG-Halle. Auch die U18 der BG ging ungeschlagen in die Winterpause und ließ dabei kurz vor Weihnachten auch dem PSK Karlsruhe als einen der Mitfavoriten in der Oberliga-Endrunde beim 96:61 keine Chance.

In der höchsten baden-württembergischen Spielklasse gewannen die Sharks schon in der Vorrunde alle Spiele, auch die ersten drei Spiele der Rückrunde, allesamt auswärts, an die BG-Junioren. Somit kann sich das Team von Coach Robin Zimmermann berechtigte Hoffnungen machen, bis zum Ende um die U18-Meisterschaft in Baden-Württemberg mitzuspielen und sich für die Südwestdeutsche Meisterschaft zu qualifizieren.

Bei der U18 handelt es sich um eine Kooperationsmannschaft von Spielern aus der BG Viernheim/Weinheim, Mannheim, Sandhausen und Wiesloch, also im Endeffekt die Fortführung der Metropolitans-JBBL. Dabei kann Zimmermann auf einen extrem tiefen Kader zurückgreifen, der auch außerhalb des Basketballs ein großer Freundeskreis ist. Gleich diesen Samstag kommt es um 14 Uhr in der Viernheimer Waldsporthalle zum Rückspiel gegen den PSK Karlsruhe, das natürlich auch wieder gewonnen werden soll. Neben dem aktuellen Ziel der Qualifikation zu den Südwestdeutschen Meisterschaften (dazu genügt ein zweiter Platz in der Oberliga) ist für den Juni der erneute Anlauf einer Qualifikation für die Nachwuchs-Bundesliga (NBBL) in der Überlegung.