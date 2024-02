Die Sharks krallen sich den Landesmeistertitel

Am Ende sah es ganz klar und deutlich aus. Mit 84:61 besiegten die U18-Junioren der BG Viernheim/Weinheim den MTV Stuttgart und sicherten sich damit bereits drei Spieltage vor Schluss der Endrunde den baden-württembergischen Landesmeistertitel. Doch drei Viertel lang leisteten die Stuttgarter harte Gegenwehr und machten den Sharks-Junioren den ersten Titelgewinn in dieser Altersklasse alles andere als leicht.

Die von Coach Robin Zimmermann betreute BG, in der auch Spieler aus Mannheim, Wiesloch und Sandhausen mitspielen, startete hoch konzentriert. Dante Aruna, der zusammen mit Cris Becht und Koray Kocak vor fünf Jahren bereits U14-Landesmeister wurde, erzielte in der ersten Minute die ersten vir Punkte für die Sharks, Top-Scorer Isaac Grimley erhöhte mit seinen ersten drei von insgesamt 17 Punkten auf 7:2 nach zweieinhalb Minuten. Diesen Vorsprung baute die Mannschaft kontinuierlich aus, Tomke Grimm stellte per Dreier in der 8. Minute zum ersten Mal einen Zehn-Punkte-Vorsprung her. Stuttgart verkürzte bis zum Ende des ersten Viertels noch auf 21:14 und konnte das Spiel bis zur Halbzeit noch einigermaßen offen halten (41:32).