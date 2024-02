Die "Sharks" nutzen die Patzer der Konkurrenz eiskalt aus

Nachdem sowohl der Tabellenzweite, Heidelberger TV, als auch der Dritte, USC Heidelberg III, am Tag zuvor bei abstiegsgefährdeten Teams verloren hatten, war den Oberliga-Basketballern der BG Viernheim/Weinheim bewusst, dass sie am Sonntag beim Tabellenzehnten, TSV Buchen, der ebenfalls noch um den Klassenverbleib kämpft, die Chance haben würden, einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft und Aufstieg zu machen.