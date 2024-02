Die Sieger der Hochsprung Gala heißen Imke Onnen und Jonas Wagner

Imke Onnen hat die BKK Freudenberg Hochsprung Gala 2024 in der Weinheimer TSG-Halle gewonnen. Die Athletin von Hannover 96 setzte sich am Freitagabend vor 1164 Zuschauern mit übersprungenen 1,94 Meter gegen die hochkarätige Konkurrenz aus dem In- und Ausland durch - und wiederholte damit ihren Erfolg von 2022.