Die TGL-Herren feiern die Herbstmeisterschaft

Das Volleyball-Herrenteam der TG Laudenbach geht nach der Hinrunde als ungeschlagener Tabellenführer der Bezirksklasse mit der Maximalausbeute von 24 Zählern ins neue Jahr. Nach tollem Start (7:1) im Duell der beiden ungeschlagenen Teams drehte die VSG Mannheim DJK/MVC IV den Auftaktsatz in der Schlussphase zur 1:0-Führung. Das von Kathrin Trübenbach betreute TGL-Team ließ sich dadurch allerdings nicht aus der Ruhe bringen, konterte mit lautstarker Unterstützung in der Bergstraßenhalle zum 2:1 und verhinderte im dramatischen Schlussabschnitt nach einer Mannheimer Aufholjagd die Entscheidung per Tiebreak.

Vor dem umjubelten 3:1 (23:25, 25:13, 25:18, 25:23)-Erfolg hatte die TGL im ersten Spiel nach gerade einmal 54 Minuten Spielzeit bereits einen klaren 3:0 (25:16, 25:8, 25:14)-Sieg gegen die bis dahin viertplatzierte SG Heidelberg VIII gefeiert.

Laudenbach startet am 13. Januar beim Tabellenachten VC Hoffenheim mit einem Vorsprung von vier beziehungsweise sechs Punkten auf die Verfolger aus Mannheim und Ketsch-Brühl in die Rückrunde und hat berechtigte Hoffnungen auf die dritte Meisterschaft in der Bezirksklasse nach 2013 und 2019.

TG Laudenbach: Brockmüller, Fan, Grüner, Höver, Kadel, Oxenius, Quintero Artigas, Roller, Schäfer, Schröder, Walther, Weber, Wieland.

Die von Maren Greiner und Sebastian Minden trainierten TGL-Damen gingen hingegen erneut leer aus. Beim VC Hoffenheim gab es nach beherztem Beginn und einer Steigerung im zweiten Spielabschnitt nur den zwischenzeitlichen Satzausgleich zum 1:1 zu bejubeln, als Laudenbach mit variablem Angriffsspiel und sicherer Abwehrarbeit kurzzeitig dominierte. Anschließend bestimmten die Gastgeberinnen zunehmend das Geschehen und kamen zu einem insgesamt ungefährdeten 3:1 (25:21, 17:25, 25:16, 25:12)-Erfolg. Damit rangiert die TGL nach der Hinrunde mit 9 Punkten auf Platz sechs der Bezirksliga und möchte beim Heimspieltag zum Jahresauftakt am 13. Januar gegen die TG Sandhausen und die SG Ketsch-Brühl II wieder in die Erfolgsspur zurückkehren.

TG Laudenbach: Braasch, Heiler, Hermann, Herz, Höhnle, Jüllich, Mades, Minden, Trautmann.

Laudenbachs Mixed-Mannschaft geht unterdessen als Tabellensiebter der Landesliga in die zweite Saisonhälfte, die am 14. Januar in Heidelberg mit den Spielen gegen den AVC Sankt Leon-Rot und den gastgebenden TV fortgesetzt wird. Das diesmal nur mit einem kleinen Aufgebot von sechs Akteuren angetretene Team um Spielertrainer Wolf Blecher verlor in Eppelheim zunächst das Derby-Rückspiel gegen die TSG 91/09 Lützelsachsen klar mit 0:3 (18:25, 13:25, 18:25) Sätzen. Anschließend musste die TGL beim Stand von 16:25, 8:15 gegen den gastgebenden ASV verletzungsbedingt aufgeben. Gegen beide Gegner hatten die Laudenbacher auch bereits die Hinspiele verloren.

Lützelsachsen bleibt Vierter

Die TSG Lützelsachsen unterlag nach dem Abbruch-Sieg im Derby in einem umkämpften Spiel gegen Eppelheim mit 1:3 (15:25, 20:25, 25:21, 21:25), darf sich als Aufsteiger auf dem vierten Rang aber über eine erfolgreiche Hinrunde freuen. Für die TSG geht es ebenfalls am 14. Januar mit den Heimspielen gegen Herbstmeister SG HD-Kirchheim und Schlusslicht VfB Reicholzheim III weiter. lutr/rapr

TG Laudenbach: Brestel, Schalk, Schröder, Blecher, Gunsch, Minden, Schmid.