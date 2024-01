Die Trainerfarge stellt sich in Birkenau noch nicht

Es läuft nicht für die Handballer des TSV Birkenau. In den bislang 13 Spielen der Vorrunde gelangen den Schwarzen Falken gerade einmal vier Siege. Mit 8:18 Punkten befindet sich die Mannschaft von Trainer Timo Baumann in akuter Abstiegsgefahr, vom Tabellenende der Badenliga ist der TSV gerade einmal vier Zähler entfernt. Von Festtagsstimmung über den Jahreswechsel war da wenig zu spüren am Langenberg.