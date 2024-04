Die TSG 1862/09 Weinheim ist zurück an der Tabellenspitze

Die Sonne schien, das Ergebnis stimmte. Und doch hielt sich der Jubel auf dem Kunstrasen des Sepp-Herberger-Stadions in Grenzen. Und das, obwohl die TSG 1862/09 Weinheim mit dem 4:0 über den VfB Bretten gerade die Tabellenführung der Fußball-Verbandsliga zurückerobert hatte. Es fühlte sich nach der Gratwanderung zwischen der Selbstverständlichkeit eines Pflichtsiegs und dem Unwissen, was mit dem ersten Platz denn zu tun ist an. Am Spielfeldrand schaute sich der künftige Trainer Lukas Cambeis die Vorstellung der Mannschaft an, die er als Ober- oder eben weiterhin Verbandsligist übernehmen wird. Der Ausgang ist weiterhin offen. Denn die Frage, ob Weinheim beim möglichen Aufstieg (direkt über Platz eins, in Aufstiegsspielen über Rang zwei) tatsächlich Oberliga spielen wollte, entscheidet sich mit dem Kader, der der TSG 1862/09 in der kommenden Runde zur Verfügung steht. Und der steht trotz elf Zusagen nach dem Weggang von Marcel Abele eben noch nicht.