Die TSG 91/09 Lützelsachsen kann auch acker(n)

„Es ist zumindest eine kleine Revanche.“ Frank Schüssler, Trainer der TSG 91/09 Lützelsachsen, schmunzelte gestern still vor sich hin. Gerade noch waren seine Jungs und er im Kreis gesprungen. „Derbysieger, Derbysieger!“ Dass es beim Nachbarschaftsduell der Fußball-Kreisliga tatsächlich einen Sieger geben würde, das war unter den 120 Zuschauern lange nicht klar. Am Ende siegten die Gäste auf dem Leutershausener Sportplatz mit 1:0 in einem über weite Strecken ausgeglichenen Derby.