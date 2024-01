Die Winterwechsel der Bergsträßer Kreisligisten und A-Klassisten

Zwei Tage mehr als üblich hatten die badischen Amateurfußballer in diesem Winter Zeit, um in der „Wechselperiode II“ Nägel mit Köpfen zu machen. Hierfür musste der Antrag auf Vereinswechsel bis spätestens zum 2. Januar gestellt werden, da der 31. Dezember auf einen Sonntag gefallen war. Da die Ablösesumme im Winter frei verhandelbar ist, kann ein Wechsel durchaus kostspielig werden. Verweigert der abgebende Verein dennoch die Zustimmung, erhält der Spieler eine automatische Sperre von sechs Monaten ab dem letzten Spiel. Einzige Ausnahme: Der Spieler kam in den sechs Monaten zuvor nicht zum Einsatz. Traditionell werden im Winter dann auch eher die Vereine aktiv, die ihre Saisonziele ernsthaft in Gefahr sehen.