Am Sonntag findet rund um den Hemsbacher Wiesensee ein Sportevent der besonderen Art statt. Das Discgolf-Turnier „Wiesensee Open“ geht nach 2021 und 2022 in die dritte Runde. Wer sich über diesen besonderen Outdoor-Sport informieren will, ist bei freiem Eintritt als Zuschauer willkommen.

Discgolf...?!

Discgolf ist eine Frisbeesportart, bei der ähnlich wie im klassischen Golf von einer Abwurffläche mit möglichst wenigen Versuchen in einen Fangkorb geworfen wird.

Foto: Philipp Reimer Die meisten Teilnehmer, wie hier auch links Turnierdirektor Lukas Kreutzer, haben 15 bis 25 Disc in ihrem Rucksack.

Braucht es dazu spezielle Wurftechniken?

Speziellen Wurfscheiben können dabei auf unterschiedlichste Arten geworfen werden. Neben den beiden klassischen Techniken Rückhand und Vorhand können Überkopfwürfe, Rollen der Scheibe auf dem Boden oder weitere kreative Techniken zum Ziel führen, womit die unterschiedlichsten Flugbahnen entstehen.

Wer spielt Discgolf?

Discgolf kann in jedem Alter an der frischen Luft gespielt werden. Kurse sind häufig in öffentlichen Parks, wie zum Beispiel in Darmstadt, Worms oder Rüsselsheim zu finden. Im Gegensatz zum klassischen Golf ist Discgolf meist kostenfrei, es wird lediglich irgendeine Art von Frisbee benötigt.

Foto: Philipp Reimer Da muss es rein, das Ding: Beim Sicgolf geht es darum, Frisbeescheiben um Hindernisse herum und über Distanzen in einen Korb zu treffen.

Wo gibt es bei uns in der Region eine Discgolf-Möglichkeit?

Wie die meisten Sportarten wird auch Discgolf in Vereinen praktiziert und Wettkämpfe in ganz Deutschland ausgetragen. Wer Interesse hat, den Sport selbst auszuprobieren, kann beispielsweise in Darmstadt und Worms oder auf dem für die Bundesgartenschau umgebauten Spinelli-Gelände in Mannheim kostenfrei spielen oder die Vereine kontaktieren, sei es für ein Probetraining, Scheibenverleih oder beispielsweise einen Betriebsausflug.

Zeitplan Wiesensee Open 9.15 Uhr: Start Runde 1 11 Uhr: Start der 2. Runde direkt im Anschluss an die 1. 12.45 - 13.45 Uhr: Mittagspause ab 13.45 Uhr: Start 3. Runde (eine Stunde nachdem alle mit der 2. Runde fertig sind) 16 Uhr: Siegerehrung

Wie läuft das Turnier in Hemsbach ab?

Das besondere an den Wiesensee Open ist, dass die Abwurfmatten und Körbe nur für das Turnier aufgebaut werden. Am Samstagnachmittag können die Teilnehmer das Kurslayout üben und am Sonntag findet von morgens bis zum späten Nachmittag das Turnier statt. Die erste Runde startet um 9.15 Uhr, die zweite Runde folgt direkt im Anschluss. Nach einer Mittagspause startet gegen 13.45 Uhr die Finalrunde.

Was ist auf dem Parcours zu bewältigen?

Pro Runde spielen die Turnierteilnehmer 14 Bahnen und werden dabei in Kleingruppen aufgeteilt, wobei jeder für sich spielt. Die Bahnen sind zwischen 40 und 180 Metern lang und unterscheiden sich deutlich. Bei manchen Bahnen geht es zwischen Bäumen hindurch oder um Kurven herum. Bei anderen spielen die Teilnehmer über oder entlang des Badesees. Fliegt mal eine Scheibe ins Wasser ist die DLRG da, um sie wieder herauszufischen.

Wer veranstaltet das Ganze?