Dominik Lüger im Torrausch

„Ich stand die letzten Male häufiger richtig“, blickt Dominik Lüger lächelnd auf seine Torflut in den beiden vergangenen Partien der Kreisklasse B. Der Mittelfeldspieler des SV Laudenbach hat gerade einen unfassbaren Lauf, wie ihn der 26-Jährige in seiner bisherigen Fußballerlaufbahn noch nicht erlebt hat. Im vorletzten Spiel gegen die Spvgg. 07 Mannheim wurde er erst nach einer guten Stunde eingewechselt – und sorgte daraufhin mit einem lupenreinen Hattrick in gerade mal vier Minuten für mächtig Furore.