Ein Birkenauer Lebenszeichen im Abstiegskampf

Mit einem in dieser Form nicht zu erwartenden 32:25-Sieg bei der Spielgemeinschaft TSV Rot/Malsch, hat der TSV Birkenau ein klares Zeichen in Richtung Verbleib in der Handball-Badenliga gesetzt. Diese zwei gewonnenen Auswärtspunkte schaffen die Voraussetzung, dass die Mannschaft von Interimstrainer Florian Sauer am Samstag mit einem Heimsieg gegen Mitkonkurrent TSV Knittlingen die Abstiegsplätze verlassen werden könnten.