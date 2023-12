Ein krasses Jahr für Lukas Rupp in Griechenland

Die Sonne scheint bei 18 Grad, keine Wolke am tiefblauen Himmel. Lukas Rupp fährt gerade vom vormittäglichen Training nach Hause und weiß zu schätzen, was er an seinem neuen Wohnort in griechischen Thessaloniki hat. „Das Wetter ist ein klarer Vorteil gegenüber England oder Deutschland“, erinnert sich der Fußball-Profi aus Weinheim an ungemütlichere Zustände zwischen den Jahren. Doch die Wetterlage ist eben nicht alles.