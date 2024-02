Ein Spagat der S3L-Kaderplaner

Jetzt ist also das Geheimnis gelüftet und der neue Trainer passt ins Konzept: Timo Baumann soll die Herren II der Spielgemeinschaft Saase3Leutershausen führen und dort vor allem ein Nachwuchsteam formen. Der 30-Jährige feierte seine größten Erfolge mit jungen Talenten, auch wenn er zuletzt beim TSV Birkenau scheiterte, weil die Mannschaft dann eben doch zu jung war und es an Führungsspielern fehlte.

Das muss auch den Machern der S3L klar sein, die dabei vor einem Spagat stehen: Die Mannschaft muss jung genug sein, damit die Spieler zwischen den beiden ersten Herrenteams wechseln und die Trainer aus einem großen Spielertopf schöpfen können. Aber es braucht eben auch gestandenere Akteure, damit die Jungen Wilden so hochklassig eine Chance haben sollen, wenn dem TVG Großsachsen der Ligaverbleib gelingt. Da gilt es bei den bislang feststehenden Abgängen noch nachzubessern.

Steinig, aber unvermeidlich

Aber noch stehen die Verantwortlichen ja mitten in den Personalplanungen, auch wenn die für die erste Mannschaft schon abgeschlossen sind. Auch für die 3. Liga hat sich die S3L deutlich verjüngt. Ein Schritt, der perspektivisch gesehen jetzt einfach fällig ist, wenn man den Weg konsequent gehen will, junge Talente zu Drittligaspielern zu entwickeln.

Die S3L feiert in Schweden Premiere

Nicht nur die SG Heddesheim will künftig mit eigenen Mädchen-Teams durchstarten, sondern auch die neue Handball-Spielgemeinschaft an der Bergstraße.

Nach dem Ende der MSG HeLeuSaase: So reagiert die neue S3L

Das Konzept stand schon lange, was fehlte, waren Namen, die die Spielgemeinschaft „Saase³Leutershausen“ mit Leben füllen. Sie stehen jetzt fest – fast alle

Bei all der Euphorie tat der Austritt der SG Heddesheim aus der Mädchenspielgemeinschaft da schon ein bisschen weh, vom S3L-Konzept hätte durchaus auch der weibliche Bereich in der Tabakgemeinde profitieren können. So baut man bei der S3L nun wieder ganz neu auf, die Lücken im weiblichen Bereich zu schließen wird nun länger dauern.