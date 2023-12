Ein überragender Josef Hesse reicht dem AC 92 nicht

Ein überragender Josef Hesse reichte dem AC 92 Weinheim bei seinem 0:3 in Böbingen nicht zum Sieg. Die Gastgeber steigerten sich beim 608,5:582 gar zu einem neuen Vereinsrekord. Die Zuschauer bekamen bei diesem Zweitliga-Kampf Gewichtheben vom feinsten zu sehen. Alle zwölf eingesetzten Heber und Heberinnen hoben einige neue Bestleistungen oder waren an der oberen Grenze ihrer Leistungsfähigkeit. Am Schluss fuhren die Weinheimer aber ohne Punkte nach Hause. Der Gastgeber hob wie entfesselt und fast ohne Fehlversuche. Alle drei eingesetzten Böbingerinnen holten erstmals über 100 Relativpunkte. Obwohl die Mannschaft zu Hause seit fünf Jahren ungeschlagen ist, pulverisierten sie nochmals ihre Bestmarke auf 608,6 Punkte.

Beim AC hoben fast alle Saisonbestleistung, was jedoch an diesem Tag nicht für einen Punkt reichte. Bester Heber des Tages mit 126 kg im Reißen, 153 kg im Stoßen und 115 Relativpunkten war Josef Hesse vor Fabian Kluge vom SVG (109,6). Auf dem dritten Platz folgte schon Franziska Höger mit 107 Punkten (77 kg/102 kg). Sara Bechter kam auf 99 Punkte (83 kg/104 kg), Sven Szymon mit 111 kg/133 kg) auf 96, Nicole Nützel steigerte sich erneut um ein Kilo im Reißen (59 kg) und Stoßen (72 kg), was 84 Punkte ergab. Felix Rehder riss mit 115 kg und 145 kg im Stoßen Bestmarken und kam auf 81 Punkte.