Ein verschlüsseltes Ultimatum des Waldhof-Präsidenten

Am Sonntag brach auch der Präsident sein Schweigen zur eskalierenden Krise beim SV Waldhof. Aus dem fernen New York ließ Bernd Beetz drei Sätze übermitteln, die man ohne große Interpretationskunst in die Richtung werten konnte, dass es bei einer weiteren Enttäuschung am Sonntag (13.30 Uhr) gegen den Tabellenletzten MSV Duisburg zu personellen Konsequenzen kommen könnte. Was im Negativfall die Jobs von Sportchef Tim Schork und Trainer Rüdiger Rehm betreffen würde.