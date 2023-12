Erinnerungen an die glorreichen Zeiten des FV 09 Weinheim

Erster und Meister: SV Waldhof, Zweiter: die Fußballer aus Weinheim, Dritter: SV Sandhausen. Was heute undenkbar erscheint, war in der Saison 1971/72 Realität. Der damalige FV 09 Weinheim befand sich auf Augenhöhe mit den heutigen Proficlubs und fußballerischen Aushängeschildern der Region. Und das in der dritthöchsten Spielklasse, die von 1950 bis 1978 1. Amateurliga Nordbaden hieß, ehe sie ab der Saison 1978/79 durch eine Ligareform von der Oberliga Baden-Württemberg abgelöst wurde.