Erste Niederlage in der Nichtabstiegsrunde für den TVG

Der TVG Großsachsen hat in der Nichtabstiegsrunde aus der Handball-Oberliga im vierten Spiel die erste Niederlage kassiert. Beim 31:32 gegen den TV Willstätt lief Großsachsen mit einer dezimierten Mannschaft auf, zeigte dennoch eine ganz starke Leistung und belohnte sich dann nicht.

Schon im Abschlusstraining war klar, dass TVG-Trainer Stefan Pohl einige Umstellungen vornehmen musste. Haupttorschütze Jonas Schneider nahm erkrankt auf der Tribüne Platz. Abwehrchef Jan Straub (verletzt) und Linksaußen Johannes Kadel (krank) saßen zwar auf der Auswechselbank, kamen aber keine Minute zum Einsatz. Niklas Thierauf übernahm die Aufgaben von Jan Staub in der Defensive, Florian König rückte in die Mitte, Hannes Weindl auf halb links und Yannick Reidenbach bekleidete die Linksaußen-Position.

Nach anfänglichen Abstimmungsproblemen und dem 0:3 (5.) kam der TVG aber an in der Partie. Angeführt von einem bärenstarken Hannes Weindl hatte Großsachsen beim 8:8 (12.) den Ausgleich geschafft und legte mit dem Empty-Goal-Treffer von Moritz Mangold beim 9:8 erstmals vor. Doch der Gast aus Südbaden konterte die Führungen, auch dank des ehemaligen Großsachseners Max Hartz, und lag beim Halbzeitpfiff mit 16:17 knapp in Führung.