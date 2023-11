Erste Saisonniederlage der TSG 1862

Acht Begegnungen, drei Siege, fünf Niederlagen und ein Unentschieden: So lautet die Ergebnisbilanz des zweiten Badminton-Heimspieltages der TSG 1862 Weinheim. Die erste Mannschaft legte in der Verbandsliga gegen die SG Walldorf mit einem deutlichen 7:1 einen Traumstart hin. Konstantin Kleefoot und Oliver Silbach verloren den ersten Satz im ersten Herrendoppel knapp mit 19:21, zeigten aber im zweiten und entscheidenden dritten Satz ihr ganzes Können. Martin Hoffmann, Neuzugang auf der Herrenseite, ging im zweiten Herreneinzel auch über drei Sätze, siegte aber ebenso wie alle anderen. Einzig das Mixed ging an die Gäste.

Gegen Tabellenführer BSpfr. Neusatz II glichen die Weinheimer Punktegaranten Nicole Rech und Vera Falkenstein im Damendoppel und Nicole Rech im Dameneinzel die Niederlagen der Herrendoppel noch aus. Dann hieß es aber 2:4 und die Hoffnung lag auf dem Mixed Gleber/Kleefoot und Oliver Silbach. Während Silbach verlor, erkämpfte das Mixed nach dem 6:12 noch ein 22:20 und nach dem 16:21 in Satz zwei das 21:19 im Entscheidungssatz zur 3:5-Niederlage.

Weinheim II unglücklich

Die zweite Mannschaft um Mannschaftsführer Julian Hilpisch spielte in der ersten Begegnung in der Landesliga „Unterer Neckar-Odenwald“ gegen die Spfr. Affaltrach. Alle Spiele waren ausgeglichen, jedoch hatten die Gäste das Glück auf ihrer Seite. Julian Hilpisch/Jonathan Kobbe (19:21, 23:25), Albert Wat/Volker Schneider (24:22, 19:21, 19:21), Melina Metzger/Stefanie Zips (17:21, 17:21) und Melina Metzger (14:21, 22:20, 19:21) verloren hauchdünn. Auch Julian Hilpisch sowie Stefanie Zips mit Benedikt Bohné im Mixed konnten keine Siegpunkte sammeln. Einzig Robin Sattler und Jonathan Kobbe gewannen bei der sehr unglücklichen 2:6-Niederlage.

Den Kopf hängen zu lassen war allerdings keine Option. Eher verwandelte sich der Frust der Mannschaft in unaufhaltbare Motivation: Denn der zweite Gegner TV Bad Rappenau hatte nicht den Hauch einer Chance gegen die Weinheimer. Alle Spiele gingen deutlich an die Weinheimer, ein 8:0 für die Mannschaft zum Abschluss.

Auch die dritte Mannschaft in der Kreisliga hatte zuerst Walldorf zu Gast. Daniel Kaegi mit Kevin Klaus sicherten den ersten Punkt für Weinheim. Die beiden Jugendspielerinnen Nina Reidel und Letizia Kohlhoff mussten ihr Damendoppel abgeben. Bastian Trautmann und Lukas Gruber standen im zweiten Herrendoppel im Entscheidungssatz vor dem Sieg. Doch die Nerven waren an diesem Tag nicht stark genug: Die Gegner drehten das Spiel in ein 20:22. Daniel Kaegi, Simon Braig und Letizia Kohlhoff gewannen ihre folgenden Einzel, während Lukas Gruber in drei Sätzen unterlag. Das Mixed von Gwendolyn Bassler und Kevin Klaus ging ebenfalls in zwei Sätzen an Walldorf zum 4:4.

Gegen Dauerrivale und Mit-Aufsteiger Fortuna Schwetzingen II behielten die Weinheimer knapp die Oberhand. Alle drei Doppel gingen nach Weinheim, ebenso das erste und zweite Herreneinzel. Erleichterung machte sich breit, denn fünf gewonnene Spiele reichten zum Sieg. Mit diesem 5:3-Sieg sicherte sich die TSG Weinheim III die Tabellenführung vor Schwetzingen.