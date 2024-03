Erster Matchball für die Sharks der BG Viernheim/Weinheim?

Ein eigener 91:58-Erfolg gegen die SG Mannheim II und ein Patzer von Verfolger Heidelberger TV brachten die Basketballer der BG Viernheim/Weinheim am vergangenen Wochenende in eine komfortable Ausgangsposition. Sechs Punkte beträgt nun bereits der Vorsprung der Sharks auf den HTV. In anderen Worten: Zwei eigene Siege fehlen der BG noch, um die Meisterschaft in der Oberliga und den Aufstieg in die Regionalliga vorzeitig perfekt zu machen. Möglich ist jedoch, dass schon an diesem Wochenende die Sektkorken knallen.

Wie können die Sharks der BG Viernheim/Weinheim am Wochenende Meister werden?

Grundvoraussetzung ist zunächst einmal ein eigener Sieg gegen den TV Bad Säckingen. Die Sharks sind hierbei als Tabellenführer natürlich favorisiert, der Gegner ist jedoch keinesfalls zu unterschätzen. Mit zehn Siegen aus 18 Spielen rangiert der TV auf dem fünften Platz – nur zwei Zähler hinter dem Dritten, USC Heidelberg III. Doch ein Sieg allein reicht nicht. Vielmehr benötigen die Sharks auch die Schützenhilfe des LSV Ladenburg, der den Heidelberger TV empfängt.

Foto: BG Viernheim/Weinheim Julius Hoffmann zählt zu den Stützen des Oberliga-Spitzenreiters.

Wann finden beide Spiele überhaupt statt?

Die Sharks befinden sich in der komfortablen Situation, am Sonntag, 17. März, auf die „Vorgaben“ der Konkurrenz reagieren zu können. Das Heimspiel gegen Bad Säckingen beginnt um 17 Uhr, Spielort ist die Weinheimer TSG-Halle. Der Heidelberger TV muss hingegen in Ladenburg vorlegen. Los geht’s in der Lobdengauhalle (Im Schulzentrum, Ladenburg) bereits am Samstag, 16. März, um 18 Uhr.

Wie wahrscheinlich ist die vorzeitige Meisterschaft?

„Sehr unwahrscheinlich“, meint BG-Pressewart Jörn Ritterbusch – und schiebt postwendend hinterher: „Aber wie das letzte Wochenende gezeigt hat: nicht unmöglich.“ Tatsächlich unterlag der HTV zuletzt dem Tabellensechsten TSV Buchen mit 53:57; Buchens Statistik ist mit der Ladenburger nahezu identisch. Gleichwohl bleibt festzuhalten: Die Heidelberger reisen als klarer Favorit nach Ladenburg.

Welche sportlichen Höhepunkte stehen bei der BG am Wochenende sonst noch an?

Jörn Ritterbusch spricht von einem „vollgepackten Wochenende mit vielen Heimspielen am Samstag und Sonntag“. Besonders erwähnenswert hierbei: das Heimspiel der Damen am Samstag, 16 Uhr, gegen den Dritten aus Sinsheim. Für die BG, die bereits als Meister der Landesliga feststeht, gehe es darum, „voll konzentriert zu bleiben, wenn man ungeschlagen bleiben will“, so Ritterbusch.

Foto: BG Viernheim/Weinheim Nach dem klaren 71:44-Sieg bei der TSG Wiesloch führen die BG-Damen die Tabelle weiter ungeschlagen und nun uneinholbar an.

Und was macht der Basketball-Nachwuchs?