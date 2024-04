Florian Angert ist mit der Generalprobe ganz zufrieden

Bei seinem ersten Wettkampf, dem 70.3-Ironman im kalifornischen Oceanside kam der Weinheimer Triathlon-Profi als 16. ins Ziel. „Das hört sich zunächst mal schlecht an, aber beim genaueren Hinsehen war ich gar nicht mal so unzufrieden“, sagt Angert. Als Führender verließ er nach dem Schwimmen das Hafenbecken. Beim Wechsel aufs Rad verlor er fast seinen Schuh, kam dann gut in Tritt, musste dann aber aufgrund der Windverhältnisse abreißen lassen, als in die Spitzengruppe überholt hatte.