Florian Angerts Ziel ist klar: die WM auf Hawaii

Wenn am heutigen Samstag um 15.40 Uhr deutscher Zeit der Ironman 70.3 im kalifornischen Oceanside startet, hofft der Weinheimer Triathlon-Profi Florian Angert auf einen Start nach Maß. Es ist der erste Leistungstest des ehemaligen Leistungsschwimmers der TSG 1862 nach seinem kräftezehrenden Trainingslager in Italien. Und nach einer für ihn nicht zufriedenstellenden vergangenen Saison hofft der 32-Jährige auf ein besseres 2024.

"Ich war 2023 einfach zu schlecht"

Die Ziele dafür sind nicht gerade klein: die Qualifikation für die Ironman-Weltmeisterschaft in Kona auf Hawaii. „Die 70.3-Serie stand eigentlich nicht auf meiner To-do-Liste. Aber ich war im vergangenen Jahr so schlecht, dass ich durch meine schlechte Weltranglistenplatzierung jetzt keine Chance auf das Erreichen einer frühen Wildcard habe. Von daher hatte ich keine Wahl und sehe den Halbdistanz-Ironman in Oceanside in Vorbereitung auf den Ironman drei Wochen später in Texas als gute Gelegenheit zur Überprüfung, wo ich stehe.“