Frank Schmitt sieht die SG Heddesheim auf einem guten Weg

Im letzten Spiel des Jahres wollen die Handballer der SG Heddesheim weiter in der Spitzengruppe der Badenliga bleiben. „Ich denke, wir gehen in die richtige Richtung und haben auch in dieser Saison den nächsten Schritt gemacht. Insgesamt können wir mit dem Handballjahr zufrieden sein“, sagt Trainer Frank Schmitt.